Incontro con Tomaso Poggio e il suo libro: Cervelli, menti, algoritmi

Incontro con Tomaso Poggio l’autore del libro “Cervelli, menti, algoritmi” (Sperling & Kupfer, 2023).

Tommaso Poggio presenta il suo libro “Cervelli, Menti, Algoritmi” alla sede delle Letture Scientifiche a Palazzo Ducale, giovedì 11 gennaio 2024, alle ore 18.15, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche. Questo è un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Il Baule di Newton, a cura di Alberto Diaspro.

L’intelligenza, che ci permette di ragionale, memorizzare e capire il mondo in cui viviamo è un mistero ancora aperto. Grazie alla creazione congiunta di algoritmi sofisticati, con basi di dati e di un’enorme potenza di calcolo, ha raggiunto traguardi inaspettati: l’antica aspirazione di replicare matematicamente l’intelligenza umana.

Tomaso Poggio, pioniere dell’intelligenza artificiale ed autore, insieme a Marco Magrini, del libro “Cervelli, menti, algoritmi” (Sperling & Kupfer, 2023), ci racconterà gli albori di una nuova tecnologia «generale» che, come l’elettricità o il computer, è destinata a trasformare la società, l’economia e la vita quotidiana, con un carico di rischi e di opportunità.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa straordinaria evoluzione? Che cosa guadagneremo e che cosa perderemo?

Non esistono risposte certe e nuovi teoremi. Ma è certamente l’occasione per nuove, straordinarie scoperte scientifiche. A cominciare dai segreti dell’intelligenza stessa.

Il libro, che ha scritto Poggio in collaborazione con Marco Magrini, giornalista, esperto nella comunicazione scientifica, spiega il “passaggio” dall’intelligenza naturale a quella artificiale, che cambierà le nostre vite e forse quella dell’umanità, come sta già succedendo.

Biografia dell’autore:

Tomaso Poggio, è nato a Genova da una famiglia borghese, ha studiato all’ Arecco, la scuola dei padri gesuiti, si è laureato in Fisica nella nostra Università. Oggi insegna al Massachusettes Institute of Tecnology di Boston, il mitico Mit, e ha altri incarichi di un livello superiore.

Poggio come ricercatore a Tubinga, si è subito affermato come studioso delle neuroscienze. I suoi colleghi genovesi lo ricordano, come in quei tempi raccontasse che stava studiando come funzionava il cervello delle formiche.

E’ diventato un grande esperto dello studio sulla teoria dell’apprendimento, dei sistemi non lineari, della neuroscienza computazionale. E’ stato subito conosciuto e apprezzato dagli studiosi della materia e ancora giovane è volato a Boston, dove era già ricercatissimo.

Ha continuato gli studi, facendo ricerche e pubblicando oltre 400 pubblicazioni sulla teoria dell’apprendimento, spiegando i misteri della visione, i meccanismi e i misteri del cervello.

