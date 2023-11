Il progetto della nuova scuola dell’infanzia di Villa Fiske è stato presentato alle maestre di Alassio il nuovo tassello

Dopo il sopralluogo avvenuto a ottobre presso Villa Fiske per la consegna del cantiere di demolizione e nuova costruzione dell’edificio pubblico “Caffetteria Villa Fiske”, nei giorni scorsi si è aggiunto un nuovo tassello relativo al progetto che si concretizzerà nella realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Alassio.

Alla presenza del Consigliere alle Politiche Scolastiche e all’Edilizia Scolastica del Comune di Alassio, Fabio Macheda, e del progettista Ing. Carlo Dotti, si è svolto nei giorni scorsi presso il Palazzo Comunale di Alassio un incontro con le maestre, volto a presentar loro il progetto.

“L’incontro con le maestre di Alassio – ha dichiarato il Consigliere Fabio Macheda – è stato davvero costruttivo e ci ha permesso di acquisire informazioni importanti da declinare nell’ottica di rendere il progetto su misura delle esigenze dei futuri piccoli inquilini della nuova scuola, in linea con una didattica sempre più inclusiva e al passo con le attuali tecnologie. Ci ha colpito l’entusiasmo del personale docente, che ha molto apprezzato questo progetto che si configura come un nuovo, grande traguardo per la nostra città”.