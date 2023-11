Parco Nazionale di Portofino, Messuti a Grillo, gli abitanti devono poter svolgere le proprie attività senza i vincoli

“Siamo sempre stati favorevoli al parco nazionale di Portofino e negli anni ci siamo battuti per limitarlo alla sola collina delle Grazie perché l’estensione territoriale proposta da Ispra avrebbe coinvolto le aree antropizzate di Maxena, Campodonico e Sanguineto, dove gli abitanti devono poter svolgere le proprie attività senza i vincoli del parco – dichiara il primo cittadino Federico Messuti – Ma allo stesso tempo l’esclusione di Chiavari dalla perimetrazione del parco non compromette la salvaguarda della collina Grazie, attualmente tutelata dal vigente Puc, dal vincolo paesaggistico e da quello monumentale adottato dalla Soprintendenza per la zona del Torriglia e del santuario.

In questo senso la posizione di Chiavari è neutra. Difendere l’area di pregio della collina delle Grazie, patrimonio dei chiavaresi, è una nostra priorità e lo abbiamo dimostrato con i fatti: manutenzione dei sentieri, realizzazione di nuove aree di sosta e promozione turistica.

La frana è censita da anni e non serve certo Grillo a ricordacelo e, in ogni caso, interessa terreni di proprietà privata e di Anas, quindi non è vero che se venisse istituito il parco nazionale arriverebbero finanziamenti a favore del privato – continua – Questi sono gli aspetti che ho chiarito durante la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, rispondendo all’on. Traversi. Basta polemiche insensate e tendenziose per avere visibilità”.