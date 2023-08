Due ricercati identificati dalla Polizia finiscono a Marassi

La Polizia di Genova ha arrestato, in due momenti distinti, due uomini di 21 e 41 anni, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Lunedì notte, poco dopo le due di notte in piazza Banchi gli agenti della volante del Commissariato Centro durante un regolare pattugliamento in centro storico hanno controllato il 21enne scoprendo che aveva a suo carico un ordine di cattura per spaccio con divieto di dimora in Genova.

Condotto in Questura il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 50 gr. di cannabis ed alcune dosi di cocaina nascosti negli slip, per questo è stato anche denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il secondo arresto ieri sera, in via Buozzi, intorno alle 21, dove gli agenti del Commissariato Prè, transitando in via Buozzi hanno notato il 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, fermo alla fermata del bus.

Al controllo dell’identità l’uomo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per pene concorrenti.

I due arrestati sono stati condotto alla Casa Circondariale di Marassi.