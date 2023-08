A Chiavari continuano gli interventi per contrastare il punteruolo rosso e la sua diffusione a scapito delle piante

Ha preso il via in questi giorni la campagna di contenimento del Rhynchophorus ferrugineus su 63 esemplari di palma Phoenix Dactylifere, presenti in viale Arata e in viale Tappani.

“Da un lato continuiamo a monitorare il verde pubblico e dall’altro a mettere in atto ciclici trattamenti alle palme cittadine attraverso un trattamento endoterapico con il sistema TREE CARE, utilizzando un apposito prodotto fitosanitario.

I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata di Verona, per circa 9700 euro – spiega la consigliera Ilaria Solari – Tuteliamo il nostro patrimonio con azioni mirate, anche in prevenzione, per difenderci dal punteruolo rosso”.