Cittadella-Spezia 4-1. Lo Spezia gioca male ma tante polemiche

Niente da fare per lo Spezia al Tombolato con l’incontro in trasferta con il Cittadella che finisce per 4-1.

Si tratta di una sconfitta anche meritata per gli uomini di mister D’Angelo dove, però, una decisione arbitrale di Ghersini, lascia dubbi e molte polemiche.

Pessima prestazione per gli Aquilotti nel primo tempo, con il Cittadella che approfitta di un pasticcio nella retroguardia e porta a segno al 16’ con Carriero: è l’1-0.

Nel secondo tempo in campo c’è un altro Spezia, forse anche grazie all’ingresso di Kouda, che serve l’assist a Luca Moro che riporta in parità la partita al 61’.

Al 74’ succede l’irreparabile l’arbitro Ghersini non si rende conto che Nikolaou riceve una gomitata in faccia e rimane a terra doloronte.

Hristov dello Spezia butta la palla fuori per interrompere il gioco.

Nikolaou è sempre a terra al centrocampo dolorante. Al posto di verificare le condizioni dell’uomo e, magari, guardare il Var, Ghersini fa ripartire l’azione che si conclude al 75’ con il gol di Pittarello.

Nel mentre il giocatore aquilotto è ancora a terra, Mister D’Angelo protesta oltremodo e viene espulso e lascia il campo.

Lo Spezia senza guida subisce ancora due gol. Nuovamente di Pittarello all’81’ e di Mastello all’87’.

Il tecnico aquilotto Luca D’Angelo a fine partita: “Fino all’1-1 credo che la squadra sia stata in campo bene, pur considerando le tantissime assenze. Dopo il 2-1 ci siamo invece innervositi e siamo usciti dalla partita.

La mia protesta con il direttore di gara è maturata in quella circostanza, il nostro giocatore ha subito un fallo evidente, la palla era in laterale e credo che l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco e sincerarsi della condizioni di Nikolaou. Così però non è stato, non sono qui a incolpare l’arbitro, ma solo per spiegare a cosa era dovuta la mia richiesta di spiegazioni.”

Il tabellino

Cittadella – Spezia: 4-1

Reti: 16′ Carriero (C) 61′ Moro (S), 75′ Pittarello (C), 81′ Pittarello (C), 87′ Maistrello (C)

Ammoniti: 10′ Carissoni (C), 42′ Giraudo (C), 51′ Elia (S) 59′ Nikolaou (S), 77′ Hristov (S), 79′ Pietra (S)

Espulsi: 78′ All.D’Angelo (S).

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Carissoni, Negro (39′ Angeli), Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Carriero (68′ Kornvig); Cassano (68′ Tessioni), Mastrantonio (58′ Maistrello); Pandolfi (68′ Pittarello). All. Gorini.

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Bertola (45′ Kouda), Hristov, Nikolaou, Elia; Cassata, Pietra, Bandinelli (90′ Gelashvili); Antonucci (70′ Verde); P.Esposito, Moro (80′ Krollis). All. D’Angelo.

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova.

Note sugli spettatori: 3529 di cui 221 ospiti.