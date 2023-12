Piani di Imperia, fiamme in casa per una fuga di gas

E’ stata sfiorata la tragedia in frazione Piani ad Imperia quando, intorno alle 20 di sabato 23 dicembre, ha preso fuoco un appartamento in via Principale a causa di una fuga di gas.

All’interno dell’abitazione, al momento dell’esplosione, erano presenti una mamma di 40 anni di origine straniera e i suoi tre bambini.

La donna è stata trasferita in pronto soccorso, in codice giallo, con ustioni al viso e al corpo mentre i bimbi sono stati affidati al personale del 118.

L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza, 118, carabinieri e vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l’intera area.