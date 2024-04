Ruba alla Coop con una borsa schermata e fugge: arrestato

Un 36enne, non dimorante a Genova, ieri è stato arrestato dalla Polizia per rapina impropria alla Coop di Piccapietra, aggravata dall’uso di un mezzo fraudolento.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità dell’arrestato.

I poliziotti dell’U.P.G. e S.P. e del Commissariato Centro sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri alla Coop di Largo Fucine per un soggetto che aveva commesso un furto, utilizzando una borsa schermata.

Lo stesso dopo aver sottratto la merce per un valore commerciale di 76,40 euro, ha tentato di scappare addentrandosi nei vicoli, ma dopo un inseguimento è stato raggiunto in via Gramsci dagli agenti sopraggiunti celermente.

Questa mattina si celebrerà il rito in direttissima. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.