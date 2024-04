Padre 50enne e figlia 25enne ubriachi aggrediscono carabinieri: arrestati

Lo scorso fine settimana i carabinieri del Nucleo Radiomobiledi Genova hanno fermato in Centro città per un controllo una coppia, rivelatasi poi padre e figlia italiani di 50 e 25 anni, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche.

I due hanno cominciato a ingiuriare e ad aggredire i militari, che tentavano di calmarli e identificarli.

Tuttavia, hanno proseguito nei loro intenti aggressivi e quindi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.