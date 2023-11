Calcio – Redivivo l’Intercomunale

Beverino – Al “Rino Colombo” beverinese l’Intercomunale “regola” col risultato più classico il Vallescrivia e torna, oltre che alla vittoria, a proporsi come squadra più avanti in classifica fra quelle della provincia spezzina e più in generale come grande sorpresa del campionato nel Girone B della Promozione ligure.

E dire che al 13′ gli ospiti avevano sfiorato il vantaggio col palo colpito d Leto, Poi alla mezz’ora ecco Roveri prodigioso su un tentativo di Lunghi. Ma al 33′ stavolta è Fassone a cogliere la traversa.

Momento decisivo in avvio di ripresa, allorché Lunghi trasforma il calcio di rigore che sblocca il risultato, qualche minuto più tardi un’altra traversa nega di nuovo a Fassone la rete che avrebbe potuto riaprire la contesa…finché poco prima della mezz’ora Del Santo la chiude una colta per tutte segnando su “assist” di Cupini.

Ammoniti Bonfiglioli e Raja. Calci d’angolo 9-7 per il “Valle”.

Tabellino

INTERCOMUNALE – VALLESCRIVIA 2 – 0

MARCATORI: Lunghi su rig. al 49′ e Del Santo al 70′.

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Lufrano; Bonfiglioli (De Cillis), D’ Imporzano, Mozzachiodi; Crafa, Moussavi (Del Santo), Benmoumen; Lunghi e Cupini.

VALLESCRIVIA: Roveri, Bricchi, Matera; Zanovelli, Balbi, Ramos; Filippone, Leto, Njiealhagie; Fassone e Raja (Liguori).

ARBITRO: Marchetti.