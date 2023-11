Busalla, brucia villetta: una 60enne ustionata. Grave al Villa Scassi

Un incendio è divampato ieri sera in una villetta in via Bonningher a Busalla, nell’entroterra genovese.

Nel rogo è rimasta ustionata una 60enne. A salvarla sono stati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diverse squadre.

I sanitari del 118, con l’automedica, hanno soccorso la 60enne, che è stata intubata e successivamente trasportata d’urgenza al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi dopo averla intubata.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, hanno aperto un’indagine per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.