La Città dei Bambini e dei Ragazzi festeggia un anno nella veste di Experience Museum dedicato ai 5 sensi e nella location sotto l’Acquario

Un anno di ottimi risultati in termini di pubblico: si stima che a conclusione dei primi 12 mesi i visitatori accolti saranno oltre 150.000.

Il 52% dei visitatori ha acquistato il biglietto online. Il 40% dei biglietti acquistati sono combinati all’Acquario di Genova o alle altre strutture del mondo AcquarioVillage, mentre il restante 60% è stato acquistato per la sola Città.

Il 91% dei visitatori proviene dall’Italia e il 9% dall’estero. Dei visitatori italiani, più della metà (65%) proviene dalle regioni del Nord-Ovest, con particolare riferimento a Liguria, Lombardia e Piemonte, seguite dal Centro Italia (15%), dal Sud e isole (11%) e dal Nord Est (9%).

Positivo anche il riscontro nel mondo social dove la struttura ha raggiunto con la sua attività oltre 3,5 milioni di persone e un pubblico di 20.000 follower sui canali Facebook e Instagram.

Tra le attrazioni più apprezzate di questo primo anno ci sono La casa in costruzione, il Nasone nella sala dedicata all’Olfatto e al Gusto, la Sinfonia al cubo e lo Strillometro nella sala dedicata all’Udito.

I numeri di questo primo anno di attività confermano quanto la nuova struttura stia contribuendo ad arricchire l’offerta turistica e culturale della città completandola con un’esperienza ad alto valore aggiunto per il target delle famiglie e anche a promuovere Genova come destinazione per una visita o un soggiorno di più giorni.

“Il 2023 si sta dimostrando un anno molto positivo per il comparto turistico non solo di Genova ma di tutta Italia – commenta Beppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment -. Stiamo registrando affluenze in aumento in tutte le nostre strutture. Arrivare a un risultato così importante in soli 12 mesi non è scontato, se si considera che qualunque struttura costruita ex novo ha bisogno di un tempo iniziale di rodaggio. Ringrazio tutto lo staff, i collaboratori e i partner che hanno contribuito a far chiudere il primo anno di attività con questi numeri e questo grado di soddisfazione da parte del nostro pubblico”.

“La scelta meditata, l’investimento di oltre tre milioni di Euro e la partnership vincente tra Porto Antico di Genova e Costa Edutainment hanno prodotto risultati di cui siamo orgogliosi – sottolinea Mauro Ferrando, Presidente di Porto Antico di Genova Spa.- La nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi rappresenta il miglior esempio della capacità di innovazione e di rigenerazione di questa grande area polifunzionale nel cuore della città, in grado di offrire sempre nuovi spunti per una frequentazione da parte di turisti e di genovesi”.

Per celebrare il primo compleanno, La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone sabato 2 e domenica 3 dicembre un weekend ricco di appuntamenti tra animazioni, science snacks e una speciale torta da condividere con i visitatori nel pomeriggio di sabato 2. Il dettaglio dei festeggiamenti sarà pubblicato sui canali social della struttura nei prossimi giorni.

Gli speciali appuntamenti sono compresi nel normale biglietto di ingresso e sono a fruizione libera.

La struttura è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria e ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 16 (ultimo ingresso).