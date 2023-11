Si conclude giovedì 23 la rassegna Malia al cinema America

In programmazione il film “The Neon Demon” di Nicolas Winding Refn

proposto in versione originale con i sottotitoli in italiano. Uscito nel 2016, unisce il dramma all’horror. Jesse è una sedicenne che dalla Georgia raggiunge Los Angeles per tentare la carriera di modella.

La sua bellezza e la sua innocenza si fanno immediatamente notare suscitando l’attenzione di colleghe ben più esperte le quali si avvalgono di Ruby, una truccatrice che si presenta come amica, per attrarla in un gioco che si farà sempre più pericoloso.

Con Elle Fanning, Karl Gusman, Jena Malone, Bella Heathcote.

“The Neon Demon” sarà introdotto da un componente di Corto Circuito, il gruppo che ha curato il progetto. Si tratta di sedici ragazzi appassionati di cinema che, in totale autonomia ma con il supporto dei professionisti di Circuito, organizzano rassegne scegliendo temi e film.

Dopo “Amore senza contatto”, “Non ho l’età”, “Nord Sud Ovest Est”, si sono dedicati questa volta alle streghe per confezionare un novembre nero corvino.

Il prezzo per un biglietto intero è di 8.50 euro, che scende a 4 euro con la Campus Card riservata agli under 29. Sono validi gli abbonamenti.