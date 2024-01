Genova Offre Opportunità a 515 Giovani

È stato ufficialmente pubblicato il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari per progetti di Servizio Civile Universale, offrendo un’opportunità unica a giovani di tutto il paese. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 febbraio 2024.

Questi progetti coinvolgeranno 51.132 operatori in 2.023 iniziative in Italia e 1.104 volontari in 160 progetti all’estero. Con durata variabile tra 8 e 12 mesi, l’impegno settimanale sarà di 25 ore, garantendo un’esperienza significativa e formativa.

A Genova, 515 giovani avranno la possibilità di partecipare a 67 progetti distribuiti in 32 programmi nazionali. Le aree di attività includono assistenza, educazione, promozione culturale, patrimonio ambientale, protezione civile e patrimonio storico-artistico.

Per agevolare la scelta e fornire informazioni dettagliate, la Clesc, Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile, mette a disposizione consulenze online e uno sportello dedicato dal 10 gennaio al 14 febbraio 2024, previo appuntamento presso Celivo (registrazione online e prenotazione telefonica al 010/5956815).

Informagiovani, mediante due volontari dedicati, fornirà supporto informativo digitale e altro, su appuntamento.

Un particolare progetto, “Difendi i tuoi diritti: orientamento e accesso ai servizi per giovani e migranti”, offre l’opportunità di contribuire al programma nazionale “Mi prendo cura: rafforzare la coesione sociale attraverso l’empowerment comunitario”, facilitando la connessione tra sportelli informativi locali.

Questa iniziativa offre un’esperienza straordinaria per giovani che desiderano un coinvolgimento significativo nel servizio civile, promuovendo l’empowerment della comunità e un impegno concreto verso la coesione sociale.

«E’ un’occasione unica per tanti giovani alla ricerca del proprio posto nel mondo – dichiara l’assessore alle Politiche per i giovani Francesca Corso – Il Servizio Civile consiste nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita al servizio delle proprie comunità, promuovendo valori come solidarietà, cooperazione, tutela dell’ambiente e importanza della cultura. Un momento di impegno sociale che però rappresenta una straordinaria opportunità formativa e anche occupazionale per acquisire sia soft skills sia competenze professionali vere e proprie, ottenendo anche un rimborso spese».

Per ulteriori informazioni è possibile prendere un appuntamento tramite whatsApp al 334641 70 33 e visitare la sede a Palazzo Tursi, in via Garibaldi 9. Per candidarsi ai progetti si accede attraverso il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it utilizzando lo SPID personale.

Link utili

https://www.politichegiovanili.gov.it/

https://www.clesc.it/

https://www.celivo.it/Sportello_servizio_civile.php