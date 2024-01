Amt Genova: sui social ci sono offerte commerciali false.

L’ Amt Genova avvisa tutti gli utenti del sito Amt, App e canali social Amt che sui social ci sono notizie false e proposte commerciali fasulle riguardanti Amt.

Pubblichiamo il comunicato che ci ha mandato la direzione della Comunicazione e Relazioni Istituzionali Amt Genova.

“Attenzione, sui social stanno girando in questi giorni pagine in cui si prospetta che, a fronte del pagamento di 2 euro, si avrebbe diritto a viaggiare gratis in metropolitana per un anno.

Amt è totalmente estranea sia a tali pagine sia ai relativi contenuti. La società ha dato mandato ai propri legali di procedere presso le sedi competenti.

Consultate solo il sito e i canali social di Amt per avere informazioni vere sulle iniziative commerciali proposte dall’azienda.

Peraltro l’uso della metropolitana è gratuito dal primo gennaio 2024 per tutti i residenti nella Città Metropolitana di Genova”.

Per rassicurare gli utenti e fare chiarezza pubblichiamo link di articoli pubblicati nelle settimane scorse su offerte e agevolazioni di Amt verso i giovani e pensionati. ABov

Amt, Metropolitana Genova

Amt Genova Biglietto a 2 euro