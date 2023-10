I responsabili del ministero dell’Interno hanno disposto che i 63 migranti, sbarcati stamane nel Porto di Genova, verranno ripartiti nei vari Comuni della Liguria: circa il 50% su Genova e i restanti nelle altre province della nostra regione.

I 12 minori non accompagnati saranno presi in carico per una parte dal Comune di Genova e di altri Comuni dell’area metropolitana genovese, per la restante parte da Comuni fuori provincia.

Gli ulteriori migranti arrivati stamane a Genova sono stati trasportati dalla nave Ong Geo Barents, che alcuni giorni fa li aveva prelevati nel Canale di Sicilia.

Risulta che a bordo, oltre ai minori, siano stati ospitati giovani adulti stranieri di varie nazionalità: Eritrea, Bangladesh, Nigeria, Costa d’Avorio e Mali.