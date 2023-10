Sabato 28 ottobre alla piscina My Sport Sestri Levante la festa di Halloween

Sabato 28 ottobre, alle ore 15, l’impianto polisportivo My Sport Sestri Levante Piscine e Fitness ospiterà la festa di Halloween. L’appuntamento, curato da My Sport, è gratuito e aperto a tutti i bimbi dai 3 anni, sia iscritti che non iscritti alla Scuola Nuoto. Apertura con la baby dance in maschera e i giochi “Crea il Fantasma” (a terra) e “Pesca Mostruosa” (in acqua).

Un pomeriggio di divertimento e socialità all’interno dell’impianto polisportivo di via Vincenzo Fascie 85, concluso con la merenda prima del rientro a casa. “In piscina Halloween sarà mostruosamente divertente” assicura lo staff di My Sport che, forte degli ampi spazi della struttura, del successo e dell’esperienza passata, è pronto a coinvolgere bambine e bambini nelle attività ludiche pomeridiane.

Sarà possibile iscriversi, online a questo link, entro giovedì 27 ottobre.

My Sport promuove a Sestri Levante il ruolo essenziale dello Sport e dell’attività motoria per il benessere fisico e psicologico. Eventi come la festa di Halloween vanno in direzione del coinvolgimento della cittadinanza, di famiglie e bambini,

Gli insegnamenti del Nuoto presso My Sport Sestri Levante avviene con cura sartoriale e metodica affinata dall’esperienza continua e condivisa della Scuola Nuoto, in linea con i parametri della Federazione Italiana Nuoto. Tutti gli Insegnanti della Scuola Nuoto MySport sono Istruttori qualificati FIN. I corsi, della durata di 45’, si tengono con frequenza settimanale da 1 a 3 volte, per bambini dai 3 ai 14 anni.