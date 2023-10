Aggredisce i famigliari: 55enne di Lavagna arrestato dai carabinieri

Ieri notte a Lavagna i carabinieri, transitando per una via del centro, hanno notato un passante che, appena li ha visti, è scappato via.

Si tratta di un 55enne italiano residente a Lavagna, sottoposto alla detenzione domiciliare e, pertanto, con il divieto di lasciare la propria abitazione.

Nel frattempo, al 112 è arrivata una segnalazione che il 55enne era rientrato presso la propria abitazione e che, in escandescenze, stava aggredendo i propri famigliari.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno trovato l’individuo che, in stato di fortissima alterazione psicofisica, stava mettendo a soqquadro l’appartamento e spaccando infissi e suppellettili.

Il 55enne è stato faticosamente contenuto e bloccato, e poco dopo ricoverato in psichiatria per accertamenti, dove è stato piantonato.