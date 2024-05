Oggi il Giro arriva ad Andora

Savona – Tutta la città di Andora è colorata di rosa per l’arrivo del Giro. Gli appassionati di ciclismo della Riviera di Ponente fremono: oggi la carovana arriverà a Ponente con la quarta frazione la Acqui Terme-Andora.

Arriverà anche il Giro-E con la tappa Savona- Andora. Tutta la provincia verrà vista da un vasto pubblico: il passaggio nel nostro territorio verrà infatti ripreso integralmente in Mondovisione.

Si tratta dunque di una occasione straordinaria per tanti comuni che potranno esibire le bellezze del proprio territorio e sarà un grande spot per la Riviera ed in particolare per Andora.

La tappa sarà di complessivi 190 chilometri, dei quali ben 150 saranno quelli percorsi nella nostra provincia. Insieme al Giro ciclistico arriverà anche quello E-bike unica manifestazione del suo genere a livello mondiale che vede impegnati tanti ex campioni del ciclismo.

Il Giro-E si svolge nei giorni e sulle strade del Giro, è anch’esso organizzato da RCS Sport ed inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, ma su un percorso un po’ più breve della tappa che compie il gruppo dei ciclisti.

Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca quasi completamente il percorso. A cambiare sono solo le località di partenza ed il chilometraggio delle tappe che è minore.

Dopo la partenza da Acqui la corsa rosa raggiungerà la Valbormida, quindi i ciclisti affronteranno la salita del Melogno, transiteranno da Pian dei Corsi, Carcare, Mallare, Altare e scenderanno a Savona percorrendo la provinciale 29.

Nel capoluogo della Provincia il gruppo (22 squadre, 176 corridori di trenta nazioni) attraversata via Paleocapa e salutata La Torretta, girerà verso la Riviera e percorrerà tutta l’Aurelia fino ad Andora.

Tadej Pogacar in maglia rosa è il grande favorito di questa edizione 2024: sostenuto

dallo squadrone della UAE Team Emirates che schiera fra gli altri Majka, Molano ed Oliveira. Come Pogacar anche l’altro grande favorito Geraint Thomas (secondo lo scorso anno) è sostenuto da uno squadrone. Ieri i due campioni hanno dato prova di cosa sono in grado di fare. L’arrivo della tappa di Andora è annunciato per velocisti ed oggi Jonathan Milan secondo ieri dietro al belga Tim Merlier cercherà la rivincita. Ma la tappa potrebbe anche non concludersi in volata: non è esclusa anche la possibilità che possa andare in porto una fuga da lontano.

Ad accoglire i ciclisti il “Trofeo senza fine più grande del mondo”, nella foto Daros.

Claudio Almanzi