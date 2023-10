Caruggi, in casa 4 etti di coca e uno di eroina: senegalese arrestato

Ieri i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Genova Centro, insieme agli agenti della Polizia locale, hanno arrestato un senegalese di 30 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’africano, a seguito di perquisizione del suo alloggio nei caruggi, è stato trovato in possesso di quasi 4 etti di cocaina/crack e 100 grammi di eroina, il tutto già suddiviso in dosi pronte per essere smerciate, nonché la somma di 1.000 euro.

Il giovane africano è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.