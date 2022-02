8^ Ronde della Val Merula con 96 equipaggi alla partenza

Simone Miele favorito, Gonella, Profeta e Franceschi gli antagonisti

Sono 96 gli equipaggi che, completate le operazioni di accreditamento, sono stati ammessi al via dell’8^ edizione della Ronde della Val Merula, gara d’apertura della stagione rallystica nazionale e ligure organizzata dalla Sport Infinity. Rispetto ai 98 iscritti, non saranno in lizza Massimo Balbi – Doralice Ruga (Honda Civic) e Fabrizio Carabetta – Tiziano Cella (Peugeot 106).

L’8^ Ronde della Val Merula è diventata ufficialmente realtà alle ore 18:30 odierne in Via dei Mille, ad Andora, con la cerimonia di partenza: tutte le vetture ammesse al via hanno lasciato il palco per fare ingresso, dopo una breve sfilata per le vie del centro, nel parco chiuso per la sosta notturna. Domani mattina, alle ore 07:00, scatterà la sfida: 247,51 km di percorso, 45 dei quali relativi ai quattro passaggi – 07:45, 10:24, 12:53 e 15:22 gli orari delle rispettive partenze – sulla ps “Passo del Ginestro”. Sempre domani e sempre in Via dei Mille, alle 16:22, è previsto l’arrivo del primo concorrente.

La disputa, in mattinata, dello shakedown ha confermato i favori del pronostico per Simone Miele (Skoda Fabia R5) ed ha indicato in Andrea Gonella e Alessio Profeta, anche loro con la Skoda, e nel giovane francese Mathieu Franceschi (Vw Polo R5) i suoi principali antagonisti.

