CUS ANCONA – SAMPDORIA FUTSAL 2 – 9 (pt 0 – 4)

CUS Ancona: Mazzarini, Mancini, Belloni, Benigni A., Piersimoni; Bartolucci, Perkovic, Benigni F.; Russo, Vagnarelli, Martin. All. Battistini.

Sampdoria Futsal: Pozzo, Foti, Sviercoski, Salamone, Vizonan; Politano, Fidersek, Vega, Totoskovic, Floresta, Bargellini, Rossini. All. Cipolla.

Arbitri: Adriano Sodano (Bologna), Vito Coviello (Pisa);

crono: Abbas Masoumi Lari (Potenza).

Marcatori: pt 04’34” Totoskovic (SAM), 05’35” Totoskovic (SAM), 11’05” Vizonan (SAM), 13’24” Foti (SAM); st 05’10” Foti (SAM), 05’34” Fidersek (SAM), 07’20” Bargellini (SAM), 08’30” Belloni (CUS), 12’47” Vizonan (SAM), 16’20” Perkovic (CUS), 19’40” Fidersek (SAM).

Note: ammoniti st Benigni F. (CUS), Foti (SAM), Salamone (SAM).

Tutto sin troppo semplice per l’armata blucerchiata guidata da Francesco Cipolla che ha violato con estrema disinvoltura il parquet del fanalino di coda CUS Ancona e ha centrato l’ottavo successo nelle ultime undici uscite. Una netta e convincente affermazione che consente ai ragazzi del presidente Fortuna di issarsi in terza posizione in coabitazione con Massa e Pistoia e di preparare al meglio l’attesissimo recupero della prima giornata di ritorno proprio contro la Gisinti (mercoledì 09, h.20:00).

Un incontro – quello del PalaCUS – dominato in lungo e in largo dai blucerchiati. Giusto i primissimi minuti in cui è stato necessario studiare il da farsi e marcare il territorio, poi Totoskovic con un bolide sotto la traversa ha stappato la lattina e a quel punto non c’è stata più storia. Samp che ha condotto con agio una gara mai e poi mai in discussione e che ha finalizzato a dovere l’enorme mole di gioco creata. Da segnalare la rete del momentaneo 7-0 messa a referto dal laterale padovano classe 2003 Lorenzo Bargellini, al primo centro in blucerchiato, e gli importanti interventi – anche se a risultato acquisito – del giovanissimo estremo difensore classe 2005 Leonardo Politano.