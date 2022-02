Roma-Genoa, Blessin: Piccolo passo verso la salvezza

Blessin commenta soddisfatto il pareggio strappato con le unghie e con i denti all’Olimpico contro la Roma.

“Sono contento di come abbiamo combattuto in campo sia nel primo che nel secondo tempo, abbiamo inevitabilmente pagato l’inferiorità numerica, è un buon segno che siamo riusciti a tenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva, piccoli passi verso l’obiettivo salvezza. La squadra è ancora viva, l’abbiamo dimostrato e speriamo di poterlo dimostrare fino al raggiungimento della meta. Differenza fra Bundesliga e Serie A? Lì si gioca più di intensità, qua di tattica, ed in questo senso siamo stati appunto bravi noi a difenderci, a discapito di una precisione e di una lucidità che ci sono mancate nella parte finale. Caso Zaniolo? Non è mia consuetudine commentare episodi del genere”.