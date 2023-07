Venerdì 28 luglio si chiude la 19^ edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana

un viaggio musicale di tre giorni che ha attraversato il meglio della

musica tradizionale italiana, dal sud al nord Italia. Il festival, dedicato quest’anno all’arte del

raccontare – la propria terra, la propria lingua, le proprie radici – partendo dal passato, dice del

presente e volge le orecchie verso il futuro.

A aprire l’ultima giornata del festival sarà alle ore 18.00, nel ridotto del Giardino del Principe,

l’appuntamento con il Premio Loano – Fondazione A. De Mari 2023 (nato dalla fusione del Premio

alla Realtà culturale e Premio alla Carriera) assegnato a musicisti o realtà che si sono distinte nella

promozione e nella diffusione dei suoni della tradizione. Vincitrice di questa edizione è Placida

Staro. Ricercatrice ed etnomusicologa, esperta di danza e musicista con i Suonatori della Valle del

Savena, Placida “Dina” Staro ha attraversato da protagonista gli ultimi decenni della musica e della

ricerca sulle tradizioni popolari in Italia.

Ha pubblicato saggi e dischi, e tenuto conferenze e concerti in tutto il mondo. La sua storia

intellettuale è a suo modo unica, divisa com’è fra la pratica e la teoria, fra il «centro» del dibattito

accademico internazionale e la «periferia» del suo Appennino, fra la musica suonata, danzata e

studiata. Spesso trascurata dai ricercatori come dalle politiche pubbliche, la danza (e la danza

«tradizionale» in particolare) è un’esperienza vitale fondamentale.

In occasione della consegna del Premio si racconterà al pubblico con Jacopo Tomatis e Ciro De

Rosa.

Il premio le verrà consegnato la sera alle ore 21.30, sul palco in Piazza Italia dove, insieme alle

percussioni di Riccardo Tomba, condurrà il pubblico nel repertorio da ballo dell’Appennino

Bolognese.

A seguire, chiuderà l’edizione 2023 del Premio, il folk rock acustico e gli eroi popolari delle

montagne del Piemonte, narrati attraverso le corde di una string band un po’ anomala, ovvero

Teres Aoutes String Band. Il progetto di Mario Poletti (mandolino e mandola, anche membro fisso

di Lou Dalfin) e Fabrizio Carletto (basso e contrabbasso) con Diana Imbrea e Albert Kart (violino e voce) e Oreste

Garello (chitarre e voce) mette insieme musica occitana e piemontese con suoni della musica

americana, Bob Dylan con il bal folk, la canzone d’autore con la courenta. Cantano in francoprovenzale, in occitano, in piemontese e (occasionalmente) in italiano. «Musica selvaggia»,

dunque, che rivendica con orgoglio le proprie radici «grezze» e selvatiche, come le montagne da

cui proviene.

Premio Nazionale Città diLoano

perla Musica

Tradizionale Italiana

Il Premio Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana è nato diciannove anni fa come

laboratorio permanente sulla musica folk, e promuove e valorizza la produzione contemporanea di

musica tradizionale di radice italiana attraverso il coinvolgimento di artisti, etichette discografiche,

giornalisti e operatori culturali. È organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi in

collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano, e con il

contributo della Fondazione A. De Mari. La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis.

Partner del Premio Loano: Premio Andrea Parodi, Folkest.

Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito