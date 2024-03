Albenga, Compagnia Mare Tempestoso in scena a Palazzo Oddo

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e di recitazione per giovedì 4 marzo ad Albenga. Alle ore 15 e 30, su iniziativa dell’ Unitre albenganese, verrà infatti presentato lo spettacolo dal titolo: “ Scenette, dialoghi e facezie” della Compagnia Teatrale Amatoriale “Mare Tempestoso”. Ad ospitare l’evento sarà l’aula magna dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, al terzo piano di Palazzo Oddo, in via Roma, 58.

La Compagnia teatrale, guidata dall’ infaticabile capocomico Giuseppe Grieco, porterà un testo suddiviso in varie scene: “Verranno presentati – ci spiega lo stesso Grieco- alcuni dialoghi e scenette tratti da diversi spettacoli divertenti che sono stati realizzati in passato dalla nostra compagnia”.Si tratta dunque dell’ennesima interessante proposta della compagnia amatoriale ingauna. La “Mare Tempestoso”, che fa parte dell’ associazione culturale ‘Symbol 2000’, con sede ad Albenga, è presieduta dal poeta e giornalista Vincenzo Bolia. Il gruppo teatrale è anche legato alla Uilt, l’ Associazione Italiana del tempo Libero che si occupa in particolare di Teatro.

La Compagnia è guidata da Giuseppe Grieco ed è composta da Angela Repetto, Sabrina Bordone, Gianfranco Piastra, Vanessa Sarti Iaia, Paola Guidi, Andrea Villalta, Bruno Cappetti e Maria Sabrina Ciliberti. L’evento è organizzato con la collaborazione dell’ Associazione Symbol 2000, della Fondazione Palazzo Oddo e del Comune di Albenga. Claudio Almanzi