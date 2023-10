Un’altra grande sfida attende la Pro Recco: il derby con il Savona, rinforzata in estate e che nell’ultima di campionato ha battuto Brescia

L’appuntamento è per domani a Punta Sant’Anna con inizio alle ore 15 e diretta streaming sul canale You Tube della Federnuoto “FIN Waterpolo Channel”: https://www.youtube.com/@FINWaterpoloChannel/streams.

Dopo due giornate entrambe le squadre sono appaiate in vetta con sei punti insieme a Telimar e Trieste.

“Ritorniamo dalla trasferta di Dubrovnik, una partita che abbiamo preparato bene e nella quale siamo stati determinanti con l’uomo in più – le parole di Matteo Iocchi Gratta, ex della gara -. Un successo importante che ci permette di essere un po’ più tranquilli nel girone di Champions.

Domani ci attende un’altra grande sfida contro il Savona, una formazione storica e gloriosa della pallanuoto che arriva da una vittoria contro Brescia negli ultimi secondi e questo risultato basta per comprendere quanto siano forti. Sarà una partita bellissima, si affrontano grandi giocatori e due bravissimi allenatori.

Il Savona l’anno scorso ha già raggiunto una finale europea perdendola per pochi gol, in questa stagione si è ulteriormente rinforzato, hanno una rosa più ampia, con giocatori di esperienza internazionale e altri che hanno scritto la storia di questo sport e della Pro Recco come Pietro Figlioli. Credo che possano tranquillamente giocarsi una finale Scudetto, per noi sarà un test per capire a che punto siamo nel nostro processo di crescita”.

Arbitreranno Pinato e Ferrari.