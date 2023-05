Udinese-Samp, i precedenti sorridono ai blucerchiati

Sono 83 i precedenti tra Samp e Udinese in Serie A: il bilancio sorride ai blucerchiati grazie ai 35 successi rispetto ai 24 dei friulani, completano il quadro 24 pareggi.

L’Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Sampdoria, dopo che nelle precedenti sei aveva ottenuto un pareggio e cinque sconfitte; i friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta dal 2013. Dopo il successo nella gara di andata per 1-0, l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Sampdoria per la terza volta in Serie A dopo il 2012/13 e il 1997/98, e per la prima volta mantenendo in entrambe le sfide la porta inviolata. Sampdoria e Udinese hanno pareggiato 1-1 dieci volte in Serie A: si tratta del punteggio più frequente tra le due formazioni nella massima serie; l’ultima volta che si è verificato è stato nel maggio 2017 (rete di Luis Muriel per i blucerchiati e di Cyril Théréau per i bianconeri).