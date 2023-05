Cremonese-Spezia, Semplici: Ripartire dal positivo di Bergamo

Alla vigilia della sfida in trasferta contro la Cremonese, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi espressi a Bergamo, anche se è chiaro che quando arriva un risultato negativo bisogna capire dove e come correggere le cose che non sono andate per il meglio. Abbiamo subito i primi due gol su due respinte da palla inattiva, aspetto che già ieri abbiamo rivisto subito tutti insieme, perché si tratta di dettagli che alla fine possono farti vincere o perdere una partita. Sotto 3-1, però, abbiamo rimesso in piedi la partita, reagendo e rischiando di pareggiare nel finale, questo è il tipo di prestazioni che può farci chiudere il campionato nella maniera giusta.

Fin dal mio arrivo ho trovato qualche giocatore non al meglio e sono sempre stato costretto a gestire le risorse non solo sul piano tecnico-tattico, ma anche sul piano fisico. Quando si giocano tre partite in una settimana bisogna fare delle scelte, ma i ragazzi sotto l’aspetto mentale rispondono sempre molto bene; ho un gruppo straordinario, sempre pronto al sacrificio. Sappiamo di giocarci tanto, ogni giocata ora è vita o morte e dobbiamo invertire a tutti i costi il trend di risultati con tutte le risorse che abbiamo a disposizione.

Nzola? Oggi si allenerà con la squadra e valuteremo le sue condizioni. Sappiamo bene l’importanza della gara di domani e anche dello scontro tra Lecce e Verona, ma in primis dobbiamo pensare a noi, alla gara difficile che ci attenderà contro una squadra che si è rilanciata in chiave salvezza e che sta vivendo un buon momento, ma noi siamo convinti di poter andare a Cremona a far la prestazione e sarà solo così che potremo fare risultato.

Bastoni, Verde e Gyasi sono calciatori che vivono questa piazza da anni e forse subiscono anche più degli altri la tensione del momento, ma li vedo molto bene. Simone ha dato il suo apporto tecnico e tattico nelle ultime giornate, anche a centrocampo e in una partita molto dispendiosa dal punto di vista difensivo, Daniele sappiamo che non è al top, ma può sempre regalare quella giocata decisiva e sta a me sfruttarlo nel miglior modo possibile, mentre Emmanuel era dispiaciuto per quando accaduto contro il Monza, ma ho grande fiducia in lui e spero che il gol di Bergamo possa averlo sbloccato per questo finale di stagione.

Wiśniewski sta facendo una crescita esponenziale e mi auguro che possa avere un percorso importante, continuando a lavorare come sta facendo.

Ampadu in regia? Mercoledì avevamo bisogno di avere grande fisicità a centrocampo e lui ha dimostrato di poter far bene, valuteremo quelle che saranno le soluzioni migliori per la partita che ci aspetta.

La Cremonese ha dei valori, starà a noi capire bene i momenti della gara, essere pronti a tutto, ma andare allo “Zini” per cercare di comandare la gara e trovare quei punti che ci servono. Fuori casa a volte siamo sembrati più liberi mentalmente, forse sentiamo meno la responsabilità, non dovrebbe esser così, ma a questo punto speriamo di poter svolgere anche domani in trasferta una gran bella gara.

Vorrei cogliere l’occasione per fare le mie congratulazioni al Napoli, a Spalletti e a tutto il gruppo di lavoro per la straordinaria vittoria del campionato.”.