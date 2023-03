Spezia-Verona, Semplici: Sfida importante ma non decisiva

Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara dello Spezia.

“La prestazione della squadra a Udine mi è piaciuta, il merito è esclusivamente dei ragazzi, che fin da subito si sono messi a disposizione di quella che è la mia idea di gioco e di quello che in pochi allenamenti potevo trasferirgli.

Siamo partiti con grande personalità, su un campo difficile, rischiando anche di fare il secondo gol, però è chiaro che in Serie A ci sono avversari importanti come l’Udinese, che quindi ha reagito e ha saputo farci male. Ma noi abbiamo sempre difeso da squadra, con ordine, reagendo al passivo con orgoglio e riportando il risultato in parità. Il pareggio penso sia stato giusto, ma in particolare mi ha soddisfatto la prestazione.

Credo che la partita di domenica sia di fondamentale importanza, nelle partite in casa il fattore Picco dovrà sempre farsi sentire, perché l’apporto della nostra gente e il loro sostegno è per noi qualcosa di vitale, perche ci può aiutare concretamente a raggiungere l’obiettivo finale. L’allenamento di ieri a porte aperte è stato molto emozionante, abbiamo sentito grande calore e grande vicinanza e questa connessione tra tifo, società e squadra non può che fare bene all’ambiente.

È una partita importante ma non decisiva, chiaro che un risultato positivo potrà slanciarci in avanti in classifica, ma qualsiasi risultato che accadrà non sarà determinante per il risultato finale della stagione. Manca ancora tanto alla fine del campionato, ma in ogni caso stiamo parlando di un match di fondamentale importanza per noi, che ci teniamo particolarmente ad affrontare nel modo migliore.

Fin dal primo giorno ho trovato un gruppo di grande disponibilità, questo per un allenatore è un bel punto di partenza; sono convinto che, attraversando le nostre difficoltà, si possa far sì che ogni domenica si possa fare la partita, mettendo in campo le nostre qualità. Sto cercando di lavorare a livello tecnico, ma anche a livello mentale, per riuscire a creare nella squadra un dna preciso che ci permette di fare prestazione contro ogni avversario.

Zurkowski è un recupero importante, sicuramente saprà darci una grande mano e che piano piano, settimana dopo settimana, potrò inquadrare sempre meglio nello scacchiere in campo. Cercherò di metterlo nella condizione di essere utile alla squadra, attualmente non è ancora nella condizione migliore, ma già averlo recupero per domenica è sicuramente una bellissima notizia.

Da parte mia c’è l’intenzione di fare giocare assieme Nzola e Shomurodov, chiaramente sarà necessario trovare un equilibrio che ci permetta di sostenere una scelta simile, quindi mi auguro presto di far sì che possano partire l’uno al fianco dell’altro, valuteremo per domenica.

Agudelo ha fatto una bellissima prestazione a Udine, è un ragazzo che sa mettersi al servizio della squadra con grande professionalità ed è anche dotato di grandi valori, che ci saranno sicuramanete utili da qui alla fine della stagione.

In ogni caso, voglio parlare più della squadra che delle individualità, perché soltanto mettendo davanti il noi all’io si potrà fare in modo di raggiungere il nostro obiettivo.

Rispetto alla gara d’andata mi aspetto una sfida differente, è cambiato tanto rispetto a qualche mese fa, è comunque una squadra con caratteristiche precise, brava a rubare palla e ripartire veloce, che non molla mai e che ribatterà colpo su colpo per giocarsi al meglio le sue carte. Anche sull’aspetto del palleggio dovremo essere bravi per riuscire a trovare l’imbucata per trovare la via del gol”.