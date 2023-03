Samp, Marassi ancora a secco di vittoria in questa serie A

La Samp è l’unica squadra che non ha ancora ottenuto successi in casa in questa stagione nei 10 maggiori campionati europei; i blucerchiati inoltre sono la formazione che in queste gare ha realizzato meno reti, appena tre.

Nell’ultimo turno contro la Lazio, la Sampdoria è rimasta a secco di gol per la 15ª volta in questo campionato: i blucerchiati sono la squadra che ha registrato più partite senza segnare nei Big-5 campionati europei – la Salernitana ne ha invece registrate finora nove, quarto peggior dato della Serie A dietro, oltre che ai doriani, anche a Spezia e Cremonese (11). Con il rigore di Sabiri nell’ultima sfida casalinga disputata con il Bologna, la Sampdoria ha interrotto una serie di sette partite interne senza neanche un gol all’attivo, seconda più lunga mai registrata in Serie A dai doriani a Marassi dopo le nove nel 1972 – i blucerchiati potrebbero segnare in due match di fila tra le mura amiche in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (v Lazio e Milan)