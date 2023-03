Spezia, le statistiche della sfida contro il Verona

Lo Spezia ha vinto la gara d’andata contro il Verona, dopo che nei quattro precedenti contro i veneti in Serie A aveva raccolto soltanto un punto (1N, 3P).

Il Verona è sempre andato a segno contro lo Spezia in Serie A, realizzando nei cinque incroci più del doppio delle reti dei liguri (9 vs 4). Lo Spezia è imbattuto in 13 delle 16 sfide disputate in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata in zona retrocessione (7V, 6N), restando senza segnare solo una volta in questo parziale (0-0 vs Torino, 16 gennaio 2021). Dal ritorno in Serie A (2019/20), il Verona ha vinto solo due delle otto partite giocate in trasferta in Liguria, anche se entrambi i successi sono arrivati proprio contro lo Spezia (1-0, 3 gennaio 2021; 2-1, 6 gennaio 2022)