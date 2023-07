Scontri Genoa-Milan 2011, arrestato dalla Digos ultrà violento svizzero

Gli agenti della Digos di Asti, in collaborazione con i colleghi della questura genovese, ieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino svizzero e tifoso ultras di 33 anni, destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica del Tribunale di Genova, per una pena definitiva di 7 mesi di reclusione.

Gli era stato vietato di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Il violento, già destinatario di un Daspo, risulta coinvolto negli scontri tra tifoserie del dicembre 2011 (Genoa-Milan) avvenuti a Genova, in cui era rimasto ferito anche un poliziotto in servizio.

Lo straniero aveva fatto perdere le sue tracce dal 2017, ma negli ultimi giorni la sua presenza era stata segnalata nei pressi di Nizza Monferrato, insieme a una donna. Al momento dell’arresto i due stavano per lasciare il territorio astigiano per rientrare in Svizzera. Al momento il 33enne è stato rinchiuso nel carcere di Asti.