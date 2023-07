Rissa a Pegli, 20enne albanese accoltella alla schiena marittimo sudafricano

Violenta rissa la scorsa notte in via Marco Nicolò Dagnino a Genova Pegli tra albanesi e tre marittimi sudafricani. Uno degli stranieri è stato colpito con una coltellata alla schiena, che è rimasto piantato nel corpo, vicinissimo alla spina dorsale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno trasportato in codice rosso il ferito all’ospedale San Martino. Il 38enne sudafricano è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per estrarre la lama, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Il violento episodio è avvenuto intorno alle 23:30 di ieri, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che lo hanno portato all’ospedale San Martino in codice rosso.

I carabinieri hanno bloccato e portato in caserma il presunto autore della coltellata alla schiena. Si tratta di un 20enne albanese, abitante a Genova, che al momento risulta soltanto denunciato.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.