Sabato 17 febbraio alle ore 15, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Imperia e visita guidata gratuita

L’iniziativa, dal titolo “Imperia è… Imperia siamo noi”, è rivolta a tutti ma con un’attenzione particolare al pubblico delle famiglie, un sabato pomeriggio diverso dove scoprire, divertendosi insieme, com’è nata la città di Imperia.

Un percorso guidato interattivo attende i visitatori per proiettarli indietro nel tempo, all’epoca in cui i nostri avi “lottavano” per costituire un centro civico che rispondesse ai fabbisogni di tutti.

I partecipanti, grandi e piccini, attraverso i documenti d’archivio esposti, ripercorrono il lungo e travagliato viaggio verso l’unificazione cittadina, vivendo a loro volta la rivalità, forse mai sopita del tutto, tra portorini e onegliesi, tanto da ritrovarsi a vestire i panni di novelli cacelotti e ciantafurche, pronti a darsi ancora battaglia, non a colpi di pietre come nelle famose schermaglie medievali, ma a colpi di indovinelli.

Solo alla fine della visita scopriremo chi vincerà la sfida e se la “nostra” Imperia è davvero unita!