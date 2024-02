E’ tutto pronto al Padiglione Blu della Fiera di Genova per la vernice di ArteGenova 2024. Ricordiamo che l’evento di questa sera, com’è tradizione, avviene rigorosamente su invito.

La mostra vera e propria, accessibile al pubblico, avrà luogo dal 16 al 18 febbraio all’interno del padiglione Blu della Fiera di Genova.

Giunta alla sua XVIII edizione, ArteGenova 2024 si appresta a riunire maestri del passato e artisti emergenti, pronti a incantare il pubblico con le loro opere.

Come per le passate edizioni ci saremo anche noi di Liguria Notizie in qualità di media partner della Mostra.

Orari per il pubblico

Tutti i giorni dalle ore 10 alle 20. Biglietti e informazioni sul sito www.artegenova.com.

Il biglietto intero è di 12 euro (ridotto 8 euro), ma fino al giorno 15 febbraio online costerà 10 euro; gratis fino ai 12 anni e per scolaresche e accompagnatore.

Ingresso da piazzale Kennedy con parcheggio gratuito sotto la tensostruttura.