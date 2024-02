Fiction su Don Gallo: Cgil “fare chiarezza e dare seguito al progetto” dedicato all’amato e indimenticato uomo di chiesa

La Camera del lavoro di Genova e la Cgil

Liguria chiedono chiarezza sulla realizzazione della fiction sulla

figura di Don Gallo “La questione deve essere chiarita e la

realizzazione dell’opera deve essere portata a termine sia per quello

che ha rappresentato Don Gallo per Genova, sia per la sua testimonianza di vita, patrimonio della memoria collettiva” dichiarano i Segretari Generali Igor Magni e Maurizio Calà.

La Cgil chiede che la realizzazione dell’opera vada a compimento non solo per ricordare l’attività di Don Gallo e il suo costante ed

inesauribile impegno sociale, ma per dare la possibilità alle

generazioni che verranno di conoscere e trarre insegnamento dalla sua vita straordinaria spesa in favore degli ultimi e dei più fragili.