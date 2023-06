Rogoredo, 19enne genovese accoltella marocchino e due italiani sul treno: arrestato

Un 19enne genovese, già noto alle Forze dell’ordine per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ha accoltellato tre persone sul treno prima di essere bloccato dagli agenti della Questura e della Polfer alla stazione ferroviaria di Rogoredo.

L’episodio è successo domenica sera scorsa a bordo di un convoglio partito dalla Spezia e diretto a Como.

Il 19enne ha poi minacciato di morte gli agenti. E’ stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni.

I poliziotti sono stati avvertiti dal capotreno dopo che il giovane aveva ferito con il coltello un 18enne marocchino al volto e a un avambraccio.

Si è quindi avvicinato a una donna e il suo compagno italiano 55enne è intervenuto per difenderla, ma è stato colpito a un sopracciglio. Ferito alla fronte anche un terzo passeggero italiano di 46 anni che ha tentato di bloccare il 19enne.

Quando gli agenti sono saliti sul convoglio il giovane aveva perso il coltello, raccolto in seguito dal capotreno, e stava cercando di sfondare a calci la porta di una carrozza per scappare, ma è stato bloccato e arrestato.

I tre feriti sono stati ricoverati in ospedale per le cure del caso. Per fortuna non risultano in gravi condizioni.