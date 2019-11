Ritorna a Borghetto, Liberi di leggere dal 11 al 16 Novembre

Giornate di Lettura nelle Scuole, per tutta la settimana a partire da oggi sarete Liberi di leggere

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Borghetto S. Spirito, che ha ottenuto nel 2018 la qualifica di “Città che legge”, aderisce, attraverso le Scuole cittadine, alla campagna LIBRIAMOCI A SCUOLA, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Accogliendo nuovamente l’invito del Centro per il Libro e la Lettura, l’Amministrazione comunale sarà presente martedì 12 novembre p.v., a partire dalle ore 9,30, presso le Scuole di Borghetto S.Spirito, per l’iniziativa “Liberi di leggere a Borghetto”, a svolgere alcune letture per e con i bambini, sul tema indicato dal Ministero Noi salveremo il pianeta!

Consapevoli dell’importanza della tutela e della difesa del territorio e dell’ambiente che ci circonda, i rappresentanti dell’Amministrazione proporranno letture per dare spunti e fare riflessioni su un tema di estrema attualità.

Grazie al sostegno della Fondazione Vacca di Borghetto S. Spirito, inoltre, nell’occasione verranno consegnati i premi ai partecipanti al concorso di lettura organizzato dalla Biblioteca Civica, che si è svolto nell’estate 2019.

“Sette Super lettori, che nella scorsa estate hanno frequentato assiduamente la nostra Biblioteca, prendendo in prestito numerosi libri e recensendoli per proporli ai propri coetanei, riceveranno un buono per acquistare tanti bei libri da leggere, per divertirsi, apprendere ed approfondire temi importanti, tra i quali, ci auguriamo, anche quelli legati alla difesa del nostro pianeta”