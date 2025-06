Cos’è l’AAMS e perché è così importante quando si cercano casinò online?

Tra i principali aspetti da considerare quando ci si approccia al settore dei casinò online, per essere sicuri di un’esperienza di gioco piacevole ed esente da rischi, c’è la licenza AAMS/ADM. Di cosa si tratta nello specifico? Che cos’è l’AAMS? In questo articolo parleremo approfonditamente dell’argomento e vedremo perché all’AAMS è attribuita una valenza critica.

Cos’è l’AAMS?

L’AAMS, acronimo di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze istituito a Roma nel 1927 per gestire il gioco pubblico. Con il decreto legge numero 87 del 27 giugno 2012, l’AAMS è stato integrato nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’organo istituzionale attualmente responsabile di:

disciplinare il gioco d’azzardo in Italia;

tutelare la sicurezza dei servizi di gioco digitale;

definire gli standard prestazionali a cui i bookmaker devono attenersi per poter operare legalmente nel mercato italiano;

monitorare in modo costante l’operato dei portali di gambling per contrastare il gioco illegale, la criminalità organizzata e la diffusione di piattaforme clandestine;

prevenire e contenere gli effetti dannosi della ludopatia;

tutelare gli utenti più giovani, fragili e vulnerabili, considerati particolarmente esposti al rischio di dipendenza patologica;

tutelare i soggetti di minore età, impedendo il loro accesso a contenuti dannosi o inadatti;

adottare provvedimenti contro le piattaforme di gioco non conformi alla normativa vigente e agli standard stabiliti;

prevenire e reprimere le attività illecite, come frodi, riciclaggio di denaro, furti di identità, raggiri e truffe informatiche.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) gestisce, regolamenta e disciplina totalmente il settore del gioco digitale in Italia, che comprende i casinò online che offrono slot machine e i classici giochi da tavolo come blackjack, baccarat e roulette francese e americana, nonché bingo, lotterie e le sessioni live con croupier dal vivo.

Cos’è la licenza AAMS/ADM?

Nel nostro Paese un casinò online può operare legalmente solo se in possesso di una regolare licenza di gioco, un documento ufficiale rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AAMS, che autorizza a erogare servizi di intrattenimento digitale che prevedono vincite pecuniarie per un periodo di 9 anni. L’ordinamento giuridico italiano prevede che l’erogazione in modalità interattiva sul web di servizi ludici che prevedono vincite in denaro sia consentita solo in presenza dell’apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’ADM rilascia le licenze solo ai casinò digitali che rispettano la normativa vigente in Italia e i requisiti operativi previsti. In caso di irregolarità, violazioni o inadempienze sono previste pesanti sanzioni e la revoca delle licenze concesse.

Pertanto, per poter offrire legalmente servizi di gioco digitale in Italia, i nuovi casino online devono necessariamente essere in possesso di una regolare licenza AAMS/ADM, rispettare le normative europee sulla protezione dei dati personali (GDPR) e attenersi agli standard previsti a livello internazionale in materia di trasparenza, sicurezza, imparzialità e qualità del servizio erogato.

Quali sono i requisiti per ottenere la licenza AAMS/ADM?

La licenza AAMS/ADM non viene concessa in automatico contestualmente alla presentazione della domanda. Il rilascio è subordinato al versamento di 7 milioni di euro e al pagamento di un canone annuale corrispondente al 3% dei ricavi lordi da gioco, nonché all’attiva partecipazione al finanziamento di iniziative di promozione del gioco responsabile.

Come si comprende facilmente, non è affatto semplice ottenere una licenza AAMS/ADM in Italia, a differenza di quanto accade con analoghi permessi rilasciati da altri Paesi, come per esempio Gibilterra e Curaçao. I casinò online che riescono a ottenere la licenza AAMS/ADM dimostrano di essere patrimonialmente solidi, sicuri, ben strutturati, di godere di una buona reputazione e di disporre delle risorse necessarie per garantire la piena rispondenza alla normativa a lungo termine.

Come verificare che un casinò online sia in possesso di una licenza valida?

Consigliamo di controllare che nel regolamento del portale di gambling che ci si accinge a usare sia riportato in modo chiaro il codice di cinque cifre relativo al titolo concessorio rilasciato dall’ADM. Una volta individuato il codice di concessione, occorre verificare sul portale dell’ADM che la licenza a esso associata sia ancora valida. La licenza potrebbe infatti essere stata revocata per irregolarità, non rinnovata alla scadenza per mancato rispetto dei requisiti o per altre ragioni. Nell’apposita sezione “Concessionari autorizzati al gioco a distanza” del sito dell’ADM è riportato l’elenco completo dei casinò online autorizzati.

Non è, quindi, sufficiente che nella homepage del sito sia riportato il marchio ADM. È doveroso verificare che la licenza sia effettivamente valida e attiva. La recente riforma del quadro normativo relativo al settore del gioco d’azzardo potrebbe far sì che una percentuale significativa dei casinò digitali attualmente operanti in Italia non sia più in grado di soddisfare i requisiti per operare legalmente.

Quali sono i benefici per i giocatori?

Dal punto di vista dei giocatori, più le regole sono rigide, maggiore è il livello di tutela che viene loro garantito in un casinò online. Il fatto che un portale di gioco sia coperto da regolare licenza AAMS/ADM assicura che fornisca la massima sicurezza e trasparenza, proprio perché severamente regolamentato e costantemente monitorato dagli enti preposti.

L’irrigidimento delle leggi per la disciplina del settore dei casinò online in Italia introdotto con il decreto legislativo numero 41 del 25 marzo 2024 ha creato un ambiente di gioco più sicuro e qualitativamente migliore. Queste normative mirano a contrastare il riciclaggio di denaro e garantiscono che i portali di gambling siano soggetti a controlli rigorosi. Ne consegue che i giocatori possono avere la certezza che i loro dati personali e finanziari siano adeguatamente protetti e che il casinò digitale a cui si iscrivono garantisca la massima trasparenza, imparzialità e correttezza.

Un casinò online può operare senza licenza AAMS/ADM?

Idealmente ogni casinò digitale dovrebbe possedere una licenza valida. Tuttavia, ci sono piattaforme che offrono i propri servizi di intrattenimento senza licenza, anche se ciò può danneggiare la loro reputazione ed esporli al rischio di essere inseriti in liste nere da parte delle autorità e dei valutatori certificati. L’ADM collabora attivamente con le forze dell’ordine in Italia per perseguire i bookmaker che operano senza le dovute autorizzazioni.

I giocatori di questi casinò non hanno alcuna tutela a livello legale in caso di disservizi o problemi di qualsiasi tipo. I software developer e i fornitori di giochi più rinomati evitano di collaborare con piattaforme sprovviste delle dovute licenze AAMS/ADM per non mettere a rischio la reputazione del proprio marchio associandolo a operatori che potrebbero adottare pratiche poco etiche.