Giorgio Barbaria protagonista ad Albenga

Albenga. Ieri sera, in piazza Trincheri, l’ospite dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, è stato il professor Giorgio Barbaria che è intervenuto sul tema: “Guerra e Pace nelle commedie di Aristofane”. “Finora- commenta il presidente Unitre Claudio Almanzi– i Lunedì hanno avuto un grande successo. Giannino Balbis, Alberto Luppi Musso e ieri sera il professor Giorgio Barbaria, hanno suscitato notevolmente l’interesse del pubblico a dimostrazione che le nostre proposte sono sempre apprezzate”. Anche in Comune, che ha il patrocinio de i Lunedì culturali, è grande la soddisfazione: “Siamo molto onorati – spiega il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis- di avere avuto quale ospite, grazie all’Unitre, il professor Barbaria che ammiriamo e stimiamo. L’attività del sodalizio culturale ingauno è ammirevole e contribuisce, aiutando tutti a mantenere viva la curiosità e l’interesse, ad offrire a chi vive la terza età l’opportunità di rimanere attivo e desideroso di conoscere”. Presente alla serata anche l’inossidabile dottoressa Josepha Costa Restagno: “ Il professor Barbaria,che fa parte del Direttivo della sezione ingauna del nostro Istituto- ci ha spiegato la decana dell’ Istituto Internazionale degli Studi Liguri- è un conferenziere di tutto riguardo ed ha saputo intrattenere il pubblico affrontando una tematica molto interessante, sapendola anche collegare alla nostra attualità”. Il programma de: “I lunedi Culturali Unitre” proseguirà il 7 luglio con la dottoressa Alma Oleari che presenterà l’intervento: “Le antiche carte dell’archivio storico ci raccontano la commissione e il trasporto di opere d’arte nei secoli XVIII e XIX in Liguria”. La Oleari è la Direttrice dell’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia. “La principale missione del nostro sodalizio – conclude Almanzi- oltre a quella di divulgare il sapere, è quella di sviluppare una vera e propria Accademia di Umanità, cioè di favorire l’incontro, la comunicazione e la condivisione non solo fra i nostri studenti e docenti, ma anche con le varie realtà presenti nel nostro comprensorio. Quest’anno le lezioni nei tre plessi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale sono state seguite con grande interesse ma abbiamo anche proposto eventi, mostre, conferenze, incontri ed appuntamenti molti dei quali aperti a tutta la cittadinanza. Nei 70 corsi, rivolti a quasi 500 studenti, sono state impartite più di duemila ore di insegnamento da 100 docenti. Venti sono state le Conferenze ed ora sono in programma i tradizionali Lunedì culturali estivi. L’insieme dei programmi e delle attività svolte ha contribuito a fare del nostro sodalizio una delle più attive ed importanti realtà culturali del comprensorio”. I lunedì culturali sono organizzati dall’Unitre ingauna in collaborazione con i Comuni di Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, la Diocesi di Albenga Imperia, la Fondazione Palazzo Oddo, la sezione ingauna dell’ Istituto Internazionale Studi Liguri e la Consulta del Volontariato Ingauno. Giorgio Barbaria è nato nel 1960 nell’entroterra della Riviera Ligure di Ponente. Si è laureato in Lettere antiche presso l’Università di Genova ed è stato per tanti anni docente di Lettere, Latino e Greco presso il Liceo Classico “Giordano Bruno” di Albenga, e di Patrologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Albenga-Imperia. Autore di pubblicazioni sul rapporto tra individuo e potere e la non violenza nel cristianesimo primitivo, ha inoltre pubblicato testi di storia locale. Si è occupato di Mario Novaro, poeta e industriale dell’olio, e collabora con l’associazione “TreeDream” con conferenze sui temi “La poesia dell’olio”, “Viaggio letterario nelle culture dell’ulivo” e “Incontrarsi negli ulivi tra terra e cielo”.

Alfredo Sgarlato