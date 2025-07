Imperia, turista precipita dagli scogli mentre cerca di raggiungere la spiaggia

Incidente nella zona della “Discesa del Marinaio”, meta selvaggia e difficile da raggiungere

Mattinata di paura nella zona imperiese della “Discesa del Marinaio”, conosciuta per le sue calette incontaminate e di difficile accesso, spesso frequentate da naturisti italiani e francesi. Un turista di 72 anni è caduto dagli scogli poco prima delle 9 mentre cercava di raggiungere una delle spiagge selvagge della zona, scendendo dal muro della ferrovia.

L’intervento dei soccorsi: sul posto vigili del fuoco, 118 ed elicottero Grifo

L’uomo si trovava insieme alla famiglia, che ha prontamente allertato i soccorsi chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, il personale del 118 e la Capitaneria di Porto di Sanremo. Vista la difficoltà di accesso, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, che ha supportato le operazioni di recupero del ferito.

Trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Pietra Ligure

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il turista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni, pur serie, non sono apparse critiche. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati all’accesso alle spiagge più isolate, tanto affascinanti quanto pericolose in assenza di percorsi tracciati e sicuri.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube