Sicurezza urbana, più agenti della Polizia Locale nel Centro Storico di Genova da lunedì 7 luglio

Nuova ordinanza della Questura: cambiano i servizi operativi nel cuore della città

A partire da lunedì 7 luglio 2025, entra in vigore la nuova ordinanza della Questura di Genova, che introduce una profonda riorganizzazione dei servizi di sicurezza urbana nel centro storico cittadino. Il provvedimento segna un superamento della precedente suddivisione in tre zone operative, puntando su un modello più flessibile e incisivo per il contrasto al degrado e alla criminalità.

Maggiore presidio e autonomia per la Polizia Locale

Con la nuova organizzazione, la Polizia Locale potenzierà la propria attività introducendo tre elementi chiave:

Presidio concentrato e specializzato nelle aree di maggiore criticità come Pré, ex Ghetto, Darsena e Vigne , grazie all’impiego di personale dedicato e al coordinamento con le altre forze dell’ordine;

nelle aree di maggiore criticità come , grazie all’impiego di personale dedicato e al coordinamento con le altre forze dell’ordine; Autonomia operativa estesa su tutto il centro storico, con facoltà di intervenire direttamente contro fenomeni di degrado e microcriminalità, senza vincoli di suddivisione territoriale;

su tutto il centro storico, con facoltà di intervenire direttamente contro fenomeni di degrado e microcriminalità, senza vincoli di suddivisione territoriale; Continuità e rafforzamento dell’attività antidroga, con azioni mirate e indipendenti per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Più agenti, più copertura: cresce la sicurezza nel centro storico

La nuova strategia comporta un rafforzamento della presenza degli agenti della Polizia Locale nel centro storico, con un aumento del personale e una copertura più ampia soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne. La flessibilità operativa consentirà di intervenire con maggiore efficacia e tempestività, anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini.

Il nuovo assetto garantirà anche un coordinamento più stretto con le altre forze dell’ordine, creando una rete di controllo capillare e sinergica. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza per residenti e turisti, intervenendo in modo più strutturato e dinamico contro le situazioni di degrado urbano.

