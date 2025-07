A Genova il Lunamore Spritz, musica e cabaret il 9 luglio alle ore 18 da Librìdo in Piazza Truogoli di Santa Brigida.

L’ingresso è libero, ma la consumazione e il cappello per gli artisti sono doverosi!

Il programma “Lunamore Spritz”:

Angelo Bettati:

Lele Ravera:

Lorenzo Pullara:

La storia del Lunamore

A Genova il Lunamore Spritz, tutti i dettagli dell’evento.Arte, musica e cultura nel programma estivo diin Piazza Truogoli di Santa Brigida, all’aperto, in uno degli angoli più suggestivi di Genova tra Via Balbi e Via Pre, davanti ad uno dei pochi lavatoi genovesi sopravvissuti all’avvento delle lavatrici.ritornano gli appuntamenti del, il curioso happening d’arte varia nato da un’idea del giornalista e speaker radiofonico, che modererà l’intero evento.• Presentazione LP vinile del cantautore, con intervista in pubblico. • Esibizione unplugged del cantautore• Intermezzo comico con il cabarettista• Esibizione unplugged del cantautore• Esibizione unplugged del cantautoreL’ingresso è libero, ma la consumazione e il cappello per gli artisti sono doverosi!cantautore di San Secondo Parmense (PR) è un artista di strada che ha realizzato il cd “Bidèl” e il nuovissimo album “Mi racconto…” in vinile limited edition. Tra le sue canzoni più note, citiamo “La danza dei pippistrelli”.cantautore genovese, ha pubblicato l’album “Immagini” e poi vari singoli di successo che sono passati in rotazione radiofonica su diverse emittenti, tra cui “Pane e terra”, “Brooklyn” e l’ultimissimo “Senza di te”.cantautore nato a Verona, dopo anni di silenzio e qualche peripezia arriva a Genova dove riprende il contatto con le canzoni attraverso il Busking. Il 30 maggio è uscito il primo singolo dal titolo “Contratti stagionali”.2019 – Lunamore Festival c/o Teatro di San Gottardo (Ge) con Marco Stella, Robby Pensato, Denise Vola, Edo Pop, Katia Gangale + presentazione del libro di Nancy Condomitti. 2022 – Lunamore Talk c/o Genova Rock con Ferdinando Barcellona (Simon Dietzsche), Nice, Tommi Scerd, Francesco Ciapica e NeVe. 2023 – Rassegna Lunamore c/o Spazio 21 ex ospedale psichiatrico di Quarto con Mike FC, Ivano Calcagno, Simone Besutti, Funkalai, Luca Repetto, Mauro Riccio, Fabio Bonelli, Joy Cadenasso + presentazione del libro di Franco Zanelli. 2023 – Lunamore Shock! c/o Spazio 21 ex ospedale psichiatrico di Quarto con Jamax, Belzer e Tributo al Puttan Pop. 2024 – Lunamore Shake c/o Area Centro Sociale ex ospedale psichiatrico di Quarto con Roberta Barabino, Alessandra Clemente, Rosacustica e Tributo al Puttan Pop. 2025 – Lunamore Spritz c/o Librìdo in Piazza Truogoli di Santa Brigida con Angelo Bettati, Lele Ravera, Lorenzo Pullara e Marco Ventura.