A Genova nel primo trimestre 2025 più compravendite immobiliari che nel resto d’Italia

Genova è attualmente tra le città italiane che hanno un mercato immobiliare più interessante: crescono nel numero, infatti, le compravendite soprattutto di prime case e questo fenomeno ne porta dietro con sé altri come la rivalutazione di intere zone della città. Rivolgersi a un’agenzia immobiliare a Genova può essere una mossa strategica, allora, se si ha un immobile e lo si vuole mettere a frutto o se si vuole investire nel capoluogo ligure.

I segnali sono positivi per l’intero mercato immobiliare nazionale, ma Genova guida

Il trend positivo registrato sul mercato immobiliare genovese riflette segnali che sono largamente positivi anche a livello nazionale: secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate nel primo trimestre del 2025 in tutta Italia sono state concluse il 10% di compravendite immobiliari in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta, in numeri assoluti, di 2155 transazioni normalizzate – semplificando molto, vendite di case che sono andate a buon fine – in soli tre mesi. Nell’80% dei casi chi ha acquistato una prima casa ed è un aspetto, questo, che ha aiutato gli addetti ai lavori a interpretare meglio trend del momento del mercato immobiliare come la maggiore richiesta di bilocali e trilocali e di immobili in zone periferiche. Rispetto allo scorso anno soprattutto è aumentata del 7% la quota di immobili acquistati tramite l’accensione di un mutuo: il basso costo del denaro e, più pragmaticamente, il taglio dei tassi dei mutui da parte della BCE è unanimemente considerato infatti il vero input per l’attuale ripresa del mercato immobiliare italiano di cui Genova è capolista.

Quanto costa e le zone più richieste dove comprare casa a Genova

Nel capoluogo ligure, si evince ancora dai dati dell’OMI, l’incremento di compravendite immobiliari tra gennaio e marzo 2025 è stato di tre punti superiore alla media nazionale (oltre il 13%).

L’aumento della domanda è corrisposto, com’è successo anche in altre città italiane, a un incremento dei prezzi delle case in vendita a Genova: al momento la media al metro quadro si attesta intorno ai 1750 euro, quasi il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Otto case su dieci tra quelle acquistate a Genova da inizio anno sono state etichettate come prima casa e questo spiega la geografia – fisica e non solo – degli investimenti immobiliari.

Chi è alla ricerca di immobili a uso abitativo ha spesso budget più limitati di chi compra casa per investimento o per avviare un’attività turistica e legata all’ospitalità. Alla ricerca di comfort e praticità, soprattutto, chi compra casa per sé – ed è una dinamica questa che ripete uguale in molte città italiane – spesso si allontana dal centro verso i quartieri residenziali e la prima periferia.

È successo così anche a Genova, fanno notare gli esperti immobiliari, dove tra i quartieri in cui in questi mesi è cresciuta di più la domanda immobiliare ci sono Nervi, Quarto, Quinto, Carignano, Albaro e soprattutto il quartiere della Foce.

Dove i genovesi cercano casa, si prevede, potrà spingere l’amministrazione cittadina a effettuare investimenti per incrementare i servizi da un lato e, dall’altro, l’attrattività stessa del mercato immobiliare di Genova.