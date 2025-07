Savona e mala movida: ancora una notte di alcol e violenza tra i giovani

Abuso di alcol nel fine settimana: ambulanze in azione a Loano e Ceriale

Nel Savonese si è consumata un’altra notte segnata da intossicazioni etiliche e violenza giovanile. Dopo un venerdì che aveva già visto più di dieci giovani trasportati in ospedale per abuso di alcol, anche nella notte appena trascorsa il 118 è stato chiamato a diversi interventi, in particolare nei comuni costieri di Loano e Ceriale.

Tra i casi più gravi, quello di un 26enne soccorso in codice giallo sulla passeggiata Ascoli e trasportato in pronto soccorso. Sempre nella stessa area, un 17enne è stato assistito sul posto dopo una festa privata, a causa di un’evidente ubriachezza.

Alassio, rissa sul lungomare: intervengono carabinieri e polizia

A Alassio, la situazione è degenerata in una rissa sulla passeggiata Dino Grollero, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Una donna di trent’anni è stata trasportata all’ospedale, mentre numerose sono state le chiamate ai carabinieri per segnalare liti e disordini nella zona. Il fenomeno della “mala movida” continua a sollevare allarme, in particolare nei fine settimana.

Albisola Superiore: ordinanza anti-movida per ridurre i disordini

Nel tentativo di contenere gli effetti della movida notturna, il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, ha firmato un’ordinanza restrittiva rivolta a un locale di via IV Novembre. Il provvedimento prevede la chiusura obbligatoria a mezzanotte nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato, con possibilità di apertura prolungata solo in presenza di steward.

La decisione è arrivata dopo la richiesta formale del Comandante della Stazione dei Carabinieri, datata 2 luglio, nella quale si segnalano problematiche legate allo stazionamento di gruppi di giovani davanti all’esercizio pubblico, con ripercussioni sull’ordine pubblico e la sicurezza.

Tensioni in aumento: già a giugno liti e oltraggi a pubblico ufficiale

Il locale di Albisola era già finito sotto i riflettori nella notte del 12 giugno, quando si era reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare una rissa nei pressi del locale. In quell’occasione, alcuni giovani erano stati deferiti alla Procura della Repubblica di Savona per ubriachezza molesta e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver insultato i carabinieri con grida oltraggiose.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube