Saldi estivi a Genova, partenza senza folla ma con buoni segnali

Confesercenti: «In linea con lo scorso anno, i clienti sanno cosa cercano»

È partita senza ressa ma con un buon volume di acquisti la prima giornata dei saldi estivi a Genova. A fare il punto è Francesca Recine, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Fismo Confesercenti, che commenta così l’andamento:

«Non c’è stata la calca per le strade, ma tanti hanno approfittato dell’inizio delle promozioni per fare degli acquisti mirati».

Nonostante l’assenza del tradizionale affollamento nelle vie dello shopping genovese, l’avvio dei saldi ha mostrato una certa vivacità nei punti vendita. «Sempre difficile tracciare un bilancio dopo poche ore, ma la sensazione è quella di essere quantomeno in linea con lo scorso anno – spiega Recine –. Vero, a passeggiare per le tradizionali vie dello shopping non si notava certo la ressa dei tempi d’oro, ma i negozi erano generalmente pieni: segno che il caldo e la minaccia del temporale hanno magari scoraggiato il passeggio, ma non la voglia di approfittare dei primi affari da parte degli specialisti dei saldi».

Il meteo condiziona la giornata, ma la voglia di saldi resiste

Il sabato di avvio delle promozioni estive è stato segnato da temperature elevate al mattino e temporali nel pomeriggio, una combinazione che potrebbe aver inciso sulla presenza nelle vie commerciali. Tuttavia, Recine sottolinea che la fiducia dei consumatori verso i saldi resta stabile, anche se il loro impatto è diverso rispetto al passato.

«Possiamo dire che la gente continua a fare affidamento sui saldi: certo, si tratta di un evento molto depotenziato rispetto al passato e non funzionale agli esercizi al dettaglio, viste le tantissime promozioni con cui fare i conti ormai nell’arco di tutto l’anno – evidenzia –. Tant’è che sono sempre di più anche i colleghi che hanno addirittura deciso di non farvi nemmeno più ricorso, tuttavia per molti clienti i saldi continuano ad offrire l’occasione per soddisfare qualche desiderio messo da parte».

«Trend più dilazionato rispetto all’inverno, assortimenti già ampi»

Secondo Confesercenti, sarà necessario attendere alcune settimane per avere un quadro più chiaro sull’andamento dei saldi estivi. «Naturalmente – conclude Recine –, per un vero bilancio dovremo comunque aspettare almeno un paio di settimane, tenuto conto del fatto che, rispetto ai saldi invernali, quelli estivi hanno un trend solitamente più dilazionato. Il gran caldo esploso con largo anticipo, comunque, ci ha già proiettato nel pieno della stagione e di certo i consumatori possono contare fin da subito sugli ampi assortimenti dei nostri negozi».

