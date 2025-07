Principio di incendio in un locale a Castelletto durante una festa

Fumo dal quadro elettrico scatena il caos nel locale: nessun ferito, ma un po’ di paura

Attimi di paura a Genova Castelletto, dove in uno storico locale di via Bertani, è divampato un principio di incendio nel corso di una festa privata. Tutto è iniziato quando un filo di fumo nero ha iniziato a fuoriuscire dal quadro elettrico del locale, diffondendosi rapidamente all’interno della sala. In pochi secondi si è scatenato il panico: i clienti si sono riversati verso l’uscita, con i bambini in lacrime e gli adulti in cerca di una via di fuga.

Vigili del fuoco sul posto in pochi minuti: locale salvo, nessun ferito

L’allarme è scattato immediatamente e i vigili del fuoco sono intervenuti in tempi rapidissimi, riuscendo a domare le fiamme prima che il rogo si propagasse. L’intervento ha salvato il locale e impedito che l’incendio si trasformasse in tragedia. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, ma la paura è stata tanta, soprattutto perché il ristorante era già stato devastato da un incendio nel lontano 1989.

Bloccata per un’ora la funicolare Sant’Anna e chiusa via Bertani

Le operazioni di soccorso hanno reso necessaria la chiusura temporanea di via Bertani e la sospensione della funicolare Sant’Anna, che collega piazza Portello al quartiere collinare di Castelletto. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 13.30, con la riapertura della strada e il ripristino del servizio di trasporto pubblico gestito da AMT.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube