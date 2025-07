Piaggio Aerospace ceduta a Baykar: nuova fase di sviluppo per l’industria aerospaziale italiana

Completata l’acquisizione da parte della società turca Baykar

Roma – È stato finalizzato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il closing dell’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte della società turca Baykar. L’operazione riguarda i complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe in amministrazione straordinaria, ed è stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della normativa sul golden power.

Urso: Operazione strategica per il rilancio dell’aeronautica italiana

Il Ministro Adolfo Urso ha definito l’operazione un passaggio di grande rilevanza strategica per l’industria aerospaziale italiana ed europea. “L’ingresso di Baykar – ha dichiarato – rafforza la competitività italiana nei settori dei velivoli senza pilota e rilancia uno dei marchi storici del Made in Italy”. Urso ha evidenziato come il piano industriale presentato dalla società turca apra nuove prospettive di mercato, anche grazie alla partnership con Leonardo, destinata a presidiare da protagonista il settore europeo.

Baykar si impegna a tutelare l’occupazione e a far crescere l’azienda

Secondo i termini dell’accordo, Baykar manterrà i livelli occupazionali attuali nei siti produttivi di Villanova d’Albenga e Genova, prevedendo anche un incremento dell’organico in linea con l’espansione futura. L’AD di Baykar, Haluk Bayraktar, ha sottolineato la volontà di rilanciare Piaggio Aerospace con una visione industriale ambiziosa, che unisca tradizione e innovazione, puntando su nuovi investimenti, valorizzazione delle competenze e sviluppo tecnologico sostenibile.

Un rilancio tra innovazione, manutenzione e velivoli senza pilota

Selçuk Bayraktar, presidente e CTO di Baykar, ha dichiarato: “È un onore assumere la guida di un’azienda simbolo dell’eccellenza italiana. Vogliamo rilanciarla investendo nel P.180 Avanti EVO, rafforzando il polo di manutenzione per velivoli e motori, e contribuendo alla crescita industriale tra Italia e Turchia”.

Nei piani del gruppo figura la produzione dei droni Akıncı e TB2 negli stabilimenti liguri, l’ampliamento dell’offerta nel settore degli UAV e la creazione di un centro europeo d’eccellenza per la manutenzione aeronautica. Particolare attenzione sarà riservata al potenziamento del P.180 Avanti EVO, anche grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa.

I commissari: Un momento storico per l’aviazione italiana

I commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti hanno espresso soddisfazione per l’operazione, definendola “un momento storico per il rilancio di uno dei marchi più antichi nella storia dell’aviazione italiana”. L’operazione – spiegano – garantisce continuità industriale e occupazionale, e valorizza un’azienda rimasta operativa anche negli anni più complessi, senza ricorrere a finanziamenti pubblici.

Una nuova alleanza industriale tra Italia e Turchia

La cessione si inserisce in un più ampio accordo di cooperazione tra Italia e Turchia, che prevede anche la joint-venture tra Baykar e Leonardo per lo sviluppo di velivoli senza pilota. Il piano industriale presentato da Baykar prevede investimenti strategici per consolidare la presenza di Piaggio Aerospace nel mercato globale dell’aviazione e della difesa, con una crescita orientata al lungo periodo.

Cenni su Piaggio Aerospace

Fondata nel 1884 a Genova, Piaggio Aerospace è una delle realtà storiche dell’aeronautica italiana. L’azienda progetta e realizza velivoli, motori e componenti aeronautici, con un forte impegno nell’innovazione, nella ricerca e nel design. Il centro di eccellenza si trova a Villanova d’Albenga, mentre le attività di customer service sono concentrate nella sede di Genova.

Cenni su Baykar

Baykar è una delle principali aziende a livello mondiale nella produzione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAV) e tecnologie aerospaziali. Con una quota del 65% dell’export globale di UAV armati e la presenza in oltre 35 Paesi, Baykar sviluppa e produce internamente tutti i principali componenti dei suoi sistemi, dai software ai sottosistemi hardware. Il suo portafoglio include piattaforme come il Bayraktar TB2, Akıncı e UCAV di ultima generazione.

