Massimo Dapporto ricorda suo padre, l’Intramontabile Carlo

Ducale Spazio Aperto vi presenta, Il ritorno di Carlo Dapporto

Giovedì 14 novembre, alle ore 17,00, si terrà a Palazzo Ducale (sala della “Società Ligure di Storia Patria”), la presentazione del primo libro e della prima mostra interamente dedicata a Carlo Dapporto, in occasione del trentesimo anniversario della sua morte. Il libro è stato scritto da Luisa Bianchi e Andrea Panizzi, edizioni De Ferrari. Si tratta di un evento molto importante poiché Dapporto è stato uno personaggio che ha dato grande lustro alla Liguria. Inoltre Dapporto è cittadino benemerito di Genova. Seguirà l’inaugurazione della mostra presso la sala “Ducale Spazio Aperto”, curata sempre da Bianchi e Panizzi, la quale sarà aperta al pubblico sino al 17 novembre 2019. Lo scopo è far rivivere oltre quarant’anni di teatro italiano e non solo, con foto inedite che ritraggono il Carletto nazionale sia nella vita artistica che in quella famigliare. Il visitatore avrà altresì la possibilità di acquistare il libro Carlo Dapporto 30…e lode. La vita è uno show meraviglioso che non si replica, che verrà presentato, appunto, giovedì 14 novembre, ore 17,00, presso la sala Società Ligure di Storia Patria, con la presenza di Massimo Dapporto.