Tante le mostre d’Arte a Ponente da Imperia a Ceriale

Alassio. Sono numerose le mostre e gli eventi artistici nella Rivera di Ponente: ve ne segnalo alcune. E’ stata inaugurata ieri ad Alassio nella Sala Carletti la personale di Stefania Lubatti. La mostra, organizzata dall’ Associazione Vecchia Alassio, è intitolata “Il mistero è donna”: “Si tratta – ci spiega il noto scrittore ed esperto d’arte Armando D’Amaro- di una occasione per conoscere le opere della Lubatti. Un tuffo nell’universo femminile attraverso ritratti di donne di una artista piemontese di origine e ligure di adozione”. Sempre ad Alassio l’altro giorno è stata inaugurata alla Galleria Artender, di

Alessandro Scarpati, la personale dell’artista italo-venezuelano Alvaro Lopez dal titolo: “Celeste”. In Passeggiata Cadorna 53 sono visibili le opere del giovane artista che ha frequentato la Florence Classical Arts Academy, seguendo un percorso incentrato sulle tecniche pittoriche tradizionali. Dopo questa esperienza accademica, ha proseguito come autodidatta, sviluppando un linguaggio molto personale nel quale cerca di unire allo stile tradizionale tematiche e soluzioni astratte e surreali. La mostra, che ha avuto il patrocinio del Comune di Alassio, proseguirà fino al 3 agosto, con apertura il venerdì, sabato e domenica dalle ore 20 e 30 alle ore 22 e 30. A Ceriale è stata inaugurata ieri sera, in Lungomare Diaz, la mostra di tre artiste del comprensorio ingauno: Mariarosa Ferrando, Silvia Granata e Giovanna Lupi. Ha preso infatti avvio da qualche tempo in Sala Riflessi la interessante non stop artistica “Riflessi d’Arte” giunta alla seconda edizione. Tutti i sabati si apre una nuova esposizione. Visti l’interesse e la frequenza del pubblico, Pro Loco ed Unitre Comprensoriale Ingauna, sezione di Ceriale hanno ritenuto di estendere l’arco delle mostre a tutta l’estate. Ad Imperia l’artista loanese Giuseppe Ferrando ha concluso nei giorni scorsi alla celebre Galleria d’Arte “Il Rondò” la sua personale che ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica. Ferrando è un noto artista che ha alle spalle centinaia di mostre personali e collettive e che predilige il figurativo. Animatore di molte associazioni artistiche e culturali è stato anche insignito del Sant’Ambrogio l’importante premio artistico milanese. Per Ferrando si tratta della terza volta che espone al “Rondò”. I suoi olii su tela sono eleganti e luminosi e la sua passione per l’arte l’ha saputa trasferire a tanti allievi che seguono i corsi dell’Associazione “Torchio e pennello” ad Albenga. Ad Albenga è stata inaugurata ieri alle la personale di Cecilia T. Chang intitolata: “Amore e imprevisto”. Le opere della Chang saranno visibili alla Torre Civica di Albenga fino al 27 luglio.

L’ artista genovese, la cui mostra ha ottenuto il patrocinato dal Comune di Albenga ed è stata realizzata in collaborazione con il Collettivo d’arti e di scienze umane Rayuela, presenta il tema: “Amore e imprevisto in strutture combinate”. La mostra è curata dalla critica d’arte Francesca Bogliolo e sarà presentata dalla storica dell’arte Claudia Andreotta. La mostra rimarrà aperta fino al 27 luglio con orario di visita dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sempre ad Albenga è in corso di svolgimento la interessante mostra (in piazza dei Leoni, presso le sale esposizioni della sede dell’ UCAI delle artiste Marinella Azzoni, Marisa Borra e Beatrice Turra. Le tre valide artiste figurative appartengono alla sezione ingauna dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, guidata dal noto violinista imperiese Giovanni Sardo. La mostra resterà aperta fino al 13 luglio con i seguenti orari: dalle 18 alle 23.

Claudio Almanzi